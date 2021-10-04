Из-за новой вспышки COVID-19 в России отменят массовые мероприятия

Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Москва. Проведение массовых мероприятий в России запретят. Об этом заявила 4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут «Известия».

Причиной она назвала ухудшение эпидемиологической обстановки. На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Попова отметила, что в стране уже не осталось ни одного региона, где разрешено проводить массовые мероприятия более чем для 3 тыс. участников, и всего в 2 субъектах можно собирать в одном месте от 1 тыс. до 3 тыс. человек.

Также главный санитарный врач России раскритиковала власти регионов, где допустили рост заболеваемости COVID-19 (Севастополь — 34%, Орловская область — 27%, Брянская область — 22%).

UPD: позднее в Роспотребнадзоре уточнили, что речь не идет о повсеместном запрете на любые массовые мероприятия в стране. В ведомстве напомнили, что продолжает действовать постановление главного госсанврача России Анны Поповой от 7 июля, которое позволяет властям регионов принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом коэффициента распространения COVID-19, темпа прироста заболеваемости за неделю и охвата тестирования населения методом ПЦР.