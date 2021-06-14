В Санкт-Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

Власти просят работодателей перевести сотрудников на удаленный режим труда.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге в связи с распространением коронавируса Роспотребнадзор вводит дополнительные ограничения. Об этом сообщает официальная группа по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге в соцсети “ВКонтакте”.

За последние сутки в Петербурге выявили 865 новых случая коронавируса.

С 17 июня в городе отменят зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общественного питания. Фуд-корты и фуд-плейсы будут работать только на вокзалах, в аэропортах и автозаправочных станциях.

Рестораны перестанут принимать посетителей с 2:00 до 6:00 по московскому времени. В качестве исключения - еда на вынос, в номера гостиниц и доставка на дом.

В торговых центрах и кафе приостановят работу детских комнат и объектов развлечения и досуга. Аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров эти меры не коснутся.

Кинотеатры смогут заполнять зал только на 50%. На массовых мероприятиях смогут находиться только 3 тыс. человек. В фан-зонах запрещается продажа общественного питания, кроме напитков. Посетители обязаны использовать маски.

Отменяется проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов».

Усилится контроль за соблюдение мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Власти города рекомендуют работодателям перевести сотрудников на удаленный режим труда.

Напомним, что в Москве также ввели ряд строгих ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом и продлили выходные до 19 июня.