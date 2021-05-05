В России предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Опасные напитки планируют изъять из продажи в больницах, школах и спортклубах.

Казань. Татарстан. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Как сообщает RT, соответствующие обращения направлены в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и Госдуму России.

Ирина Волынец подчеркнула, что для производства энергетиков используются различные стимуляторы, таурин, кофеин, а также красители и ароматизаторы.

Как правило, в магазинах они выставлены на полках с прохладительными напитками, поэтому создается ложное впечатление, будто энергетики являются чем-то безвредным.

Специалисты отмечают, что употребление таких напитков может привести к гастриту, аритмии, сбоям в работе сердца и сосудов, язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания.

Несовершеннолетние из-за недостатка знаний и жизненного опыта часто не могут оценить опасность энергетиков. В ряде регионов России на местном уровне уже запретили продажу вредных напитков лицам младше 18 лет.

Детский омбудсмен предложила установить подобный запрет на всей территории России, исключить продажу тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, спортивных организациях, а также организациях отдыха и оздоровления детей.

И добавим, в Удмуртии запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним введен с ноября 2019 года.