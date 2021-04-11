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В России запатентовали спрей для носа от коронавируса

17:49, 11 апреля, 2021
Евгений Кандаков
В России запатентовали спрей для носа от коронавируса
17:49, 11 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#медицина\n#коронавирус\n#здоровье\n#лекарства
Фото: pixabay.com
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Препарат предотвращает самые тяжелые формы развития заболевания.

Москва. Новое средство для лечения и профилактики коронавирусной инфекции разработали в России. Как сообщает РБК, спрей для носа разработали и запатентовали специалисты Института иммунологии, входящего в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Препарат назвали МИР-19 (расшифровывается как «Малая Интерферирующая РНК»). Помимо спрея, он может выпускаться в виде жидкости для ингаляций.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, МИР-19 безопасен, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции.

В России о разработке капель для носа от коронавируса сообщал ранее Центр имени Гамалеи. Речь идет о специальной версии вакцины «Спутник V», предназначенной для детей до 3-4 лет.

17:49, 11 апреля, 2021
Евгений Кандаков
260
0
#медицина\n#коронавирус\n#здоровье\n#лекарства