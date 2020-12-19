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Глава Роспотребнадзора назвала срок окончания эпидемии коронавируса в России

17:10, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
Глава Роспотребнадзора назвала срок окончания эпидемии коронавируса в России
17:10, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Россия\n#эпидемия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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По ее словам, это должно произойти весной 2021 года.

Москва. Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне 2021 года. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус. Первый год», пишут «Известия».
По ее словам, ситуация зависит от каждого, и если постараться, то эпидемия может завершиться и раньше.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил, что вакцина поможет победить пандемию, однако циркуляция вируса сохранится. Ранее он заявил, что от коронавируса планируется привить 60% населения России.
17:10, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
141
0
#Россия\n#эпидемия\n#коронавирус