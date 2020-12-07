Минздрав опроверг планы закрытия регионов из-за коронавируса

Слова об этом из доклада Мурашко были вырваны из контекста, заявили в ведомстве.



Москва. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не предлагал запретить сообщение между регионами из-за COVID-19. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, пишет РБК

Кузнецов пояснил, что фраза Михаила Мурашко об ограничении передвижения граждан была произнесена в рамках научного доклада на конференции «Медицина и качество». Ряд СМИ вырвал ее из контекста. По словам помощника министра, Михаил Мурашко просто назвал меры, которые ранее использовались или могут быть использованы для борьбы с распространением инфекции.

Напомним, во время первой волны коронавируса весной 2020 года некоторые российские регионы, в том числе Нижегородская, Белгородская область, Еврейская АО и другие, вводили ограничения на въезд. В Чечне временно запретили как въезд, так и выезд. В Москве, Нижегородской области и Татарстане вводились цифровые пропуска. После снижения роста числа заболевших регионы начали постепенно снимать ограничения.

В настоящее время из-за новой волны COVID-19 особый порядок передвижения граждан ввели Башкирия и Орловская область. Однако о массовом перекрытии границ регионов России речи не идет.