Пермские врачи вылечили американца, которого считали безнадежным на родине

Пациент страдал редкой формой мышечной атрофии.



Пермь. Пермский край. После лечения в российской больнице житель Техаса Алан Спенсер смог самостоятельно передвигаться и принимать пищу. До этого в одной из ведущих мировых клиник его признали безнадежным, пишет RT.

Мужчина жаловался на физическую слабость. В декабре 2015 года в США врачи поставили ему диагноз «миозит с включёнными тельцами» (Inclusion body myositis, IBM).

Заболевание встречается очень редко, поражает мышцы. Поначалу пациенту становится сложнее двигаться, атрофия прогрессирует, примерно через 5 лет после первых симптомов пациентам требуются ходунки, через 10 лет – инвалидное кресло.

В США Алан обратился за помощью в один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира - Mayo Clinic. Но там пациенту заявили, что против его недуга медицина бессильна, препаратов и методик лечения не существует. Тем временем болезнь развивалась. Алан потерял способность самостоятельно одеваться и обуваться, подбирать вещи с пола, подниматься по лестницам и ровно стоять на ногах. Также мужчине было трудно глотать и даже держать глаза открытыми. В 2017 году он был вынужден оставить престижную и высокооплачиваемую работу - пост вице-президента отделения кабельной телекомпании в Техасе.

Спустя еще 3 года американец с трудом мог передвигаться с ходунками. И тогда друг убедил Алана обратиться в пермскую клинику «Лимфатек».

Из-за пандемии коронавируса попасть из Техаса в Пермь оказалось непросто, но в российском МИДе больному пошли навстречу и разрешили въезд.

По словам Алана, пермские медики сумели изменить иммунную реакцию организма на болезнь и добиться за счет этого стойкой ремиссии.

«Я не знаю нюансов, как это делается, но, по сути, они укрепляют твою иммунную систему, а из-за этого болезнь фактически засыпает», - рассказал мужчина.

Кстати, миозит оказался не единственной проблемой зарубежного пациента. Российские врачи обнаружили у него частичную блокаду сонных артерий. Это ограничивало приток крови к головному мозгу, который, в свою очередь, не отправлял достаточное количество сигналов к мышцам.

Благодаря курсу инъекций и капельниц, близкому к тому, который прописывают онкобольным, медики смогли «прочистить» лимфатическую систему и артерии больного.

В итоге мужчина смог самостоятельно передвигаться, восстановилось нормальное глотание, улучшилась речь. В США он вернулся с надеждой на полное возвращение к нормальной жизни, сообщает RT.