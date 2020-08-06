В московской аптеке покупателям предлагали настойку на рептилиях «от коронавируса»

Нелегальное лекарство рекомендовали даже детям, причем от всех болезней сразу.



Москва. Средневековыми препаратами, якобы помогающими от COVID-19, торговали в одной из гомеопатических аптек Москвы. Об этом сообщает пресс-служба управления Росздравнадзора по столице и Подмосковью.

В результате контрольной закупки в фармацевтическом заведении нашли, в частности, сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями. По словам сотрудников, данное средство спасает от заражения коронавирусом. Указанную настойку на пресмыкающихся аптекарь рекомендовал даже детям – причем для лечения любых заболеваний.

Когда сотрудники Росздравнадзора попытались изъять «лекарство» из мертвых рептилий, сотрудник аптеки его намеренно уничтожил во избежание проведения экспертизы. Другие сомнительные препараты, изготовленные из неустановленных фармацевтических субстанций, арестованы.

Таким образом были установлены факты грубых нарушений лицензионных требований к работе аптек. Возбуждено дело об административном правонарушении.