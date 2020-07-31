Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве останется на нынешнем уровне

В столице постоянно контактируют между собой миллионы людей, пояснил градоначальник.

Москва. Дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом в Москве ожидать не приходится. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», пишет «Интерфакс».

По его мнению, нынешний уровень является минимально возможным и на спад он уже не пойдет, поскольку в городе постоянно контактируют между собой миллионы людей, а из других регионов и государств приезжают сотни тысяч.

«Поэтому в ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50», - приводит агентство слова градоначальника.

Кроме того, Собянин напомнил, что сейчас в Москве уровень заболеваемости COVID-19 в 10 раз ниже показателей пикового периода в начале мая.

Также он отметил, что ситуация может ухудшиться во время сезонной вспышки гриппа и ОРВИ. Поэтому необходимо провести вакцинацию от гриппа раньше обычного, считает мэр.

Добавим, по данным оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией, 31 июля в столице было отмечено 695 заражений COVID-19.