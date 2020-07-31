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Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве останется на нынешнем уровне

18:13, 31 июля, 2020
Евгений Кандаков
Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве останется на нынешнем уровне
18:13, 31 июля, 2020
Евгений Кандаков
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#здоровье\n#Москва\n#Собянин\n#прогноз\n#коронавирус
Фото: mos.ru
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В столице постоянно контактируют между собой миллионы людей, пояснил градоначальник.

Москва. Дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом в Москве ожидать не приходится. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», пишет «Интерфакс».

По его мнению, нынешний уровень является минимально возможным и на спад он уже не пойдет, поскольку в городе постоянно контактируют между собой миллионы людей, а из других регионов и государств приезжают сотни тысяч.

«Поэтому в ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50», - приводит агентство слова градоначальника.

Кроме того, Собянин напомнил, что сейчас в Москве уровень заболеваемости COVID-19  в 10 раз ниже показателей пикового периода в начале мая.

Также он отметил, что ситуация может ухудшиться во время сезонной вспышки гриппа и ОРВИ. Поэтому необходимо провести вакцинацию от гриппа раньше обычного, считает мэр.

Добавим, по данным оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией, 31 июля в столице было отмечено 695 заражений COVID-19.

18:13, 31 июля, 2020
Евгений Кандаков
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0
#здоровье\n#Москва\n#Собянин\n#прогноз\n#коронавирус

 

 

 


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