Около 200 россиян вернулись из Китая в Благовещенск через временно открытую границу

Также через Амур переправились 17 граждан КНР с видом на жительство в России и 2 гражданина Эфиопии.



Благовещенск. Амурская область. Закрытую из-за распространения коронавируса границу между Россией и КНР в районе Благовещенска временно приоткрыли. Через «окно» в Россию пропустили уже более 200 человек, причем не только россиян, сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

По последним данным, границу пересекли 213 человек. Из них 194 - россияне, 17 - граждане КНР с видом на жительство в России, а также 2 гражданина Эфиопии. Как сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, все въехавшие прошли двойной тепловизионный контроль, повышенной температуры ни у кого не выявлено. Одного человека с подозрением на патологию неинфекционной природы на «скорой» доставили в городскую клиническую больницу для уточнения диагноза.

Ранее границу закрыли на новогодние праздники с китайской стороны, а затем этот режим продлили из-за вспышки коронавируса.

По данным на утро вторника, которые приводит «Интерфакс», в материковой части Китая подтверждено 4515 случаев заболевания коронавирусом. 106 человек умерли, выздоровели 60. Около 7 тыс. человек проверяют на предмет заражения. Кроме того, отдельные случаи заболевания отмечены на Тайване в Гонконге и Макао.