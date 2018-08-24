В Петербурге на заводах Toyota и Nissan выявили вспышку гепатита А

Роспотребнадзор подтвердил девять случаев.

Санкт-Петербург. На Петербургских заводах, которые собирают автомобили Toyota и Nissan, выявили вспышку гепатита А. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Сейчас лабораторно подтвердились 9 случаев заболевания. Ведомство инициировало санитарно-эпидемиологическое расследование.

Как оказалось, рабочих обоих заводов обеспечивала питанием одна компания, которая обеспечивала питанием рабочих. По результатам анализов проб еды и воды выяснилось, что они не соответствуют гигиеническим нормативам

Кроме того, оказалось, что сотрудники компании не были привиты от гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции, что является грубым нарушением законодательства России.

Сейчас все сотрудники обоих заводов проходят обследование. При малейшем подозрении на вирус, они будут временно отстранены от работы. Также всех работников ждет вакцинация, а помещения – дезинфекция.

Материалы дела по пищеблоку направлены в суды, ведомство просит приостановить деятельность компании на заводах ООО «Ниссан Мэнуфэктуринг РУС» и ООО «Тойота Мотор Мануфэктуринг Россия».