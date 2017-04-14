Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

Случаи заболевания зарегистрированы в 13 странах.

Москва. В пятницу, 14 апреля, Роспотребнадзор предупредил граждан о вспышке гепатита А в Европе. Число пострадавших превысило 330 человек, сообщается на сайте ведомства.

«С февраля 2016 года в странах европейского региона наблюдается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. Общее число пострадавших составляет более 330 человек. Случаи зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Большинство случаев зарегистрировано среди мужчин, имеющих секс с мужчинами», - говорится в сообщении.

Европейские специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага болезни.

Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок.

Гепатит А – инфекция, источником вируса которой является человек. Инкубационный период составляет 7-50 дней. Передача вируса осуществляется преимущественно при приеме пищи и контактно-бытовым путем.