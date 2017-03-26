Она считает, что пробу можно заменить аналогами.

Москва. Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила разрешить отказ от реакции Манту. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия 24», она считает, что пробу можно заменить аналогами.

По ее словам, существует проблема, когда детей не берут в школы и сады из-за отказа родителей узнать реакцию Манту.

«Кузнецова предложила предоставить родителям возможность заменить эту пробу на другие, чтобы каждый мог выбирать исходя из собственных «познаний или убеждений». В качестве альтернативы она назвала Т-спот, для которого необходимо сдать кровь на анализ», - говорится в сообщении.

Напомним, проба Манту используется для диагностирования туберкулеза.