Памятник Петру Великому открыли в Великом Устюге

Великий Устюг. В Великом Устюге открыли памятник Петру I. Как сообщает «Мир 24», скульптура выполнена из бронзы в натуральный рост императора. Нынешнюю Вологодскую область тот посещал трижды по пути в Архангельск — в 1693, 1694 и 1702 годах — ещё будучи царём и до основания новой столицы.

«История эта связана со строительством флота российского. По дороге в Архангельск Пётр несколько раз останавливался в Великом Устюге. В частности, набирал там строителей, опытных мастеров для производства кораблей», — рассказал скульптор Владислав Маначинский.

У скульптора работа от эскиза до бронзы заняла больше года. Фигура императора выполнена в полный рост, чуть более двух метров. Рукой император указывает на Архангельск — колыбель русского флота.

«Образ Петра представлен в мундире Преображенского полка со всеми, так сказать, соответствующими элементами одежды. В качестве оружия я выбрал шпагу, как мне кажется, она более утончённая, хотя сам Петр больше любил использовать палаш как более универсальное оружие», — рассказал Владислав Маначинский.

На постаменте памятника — фраза Петра I: «Русский — тот, кто любит Россию и ей служит».