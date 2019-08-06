Изумрудный солдат на розовом постаменте: под Новгородом судят чиновника, приказавшего покрасить памятник

Уголовное дело возбуждено по статье о растрате.

Помра. Нижегородская область. В селе Помра Нижегородской области власти выкрасили памятник участникам Великой Отечественной войны в яркие цвета. Уголовное дело в отношении местного главы ЖКХ Вадима Волкова передано в суд, пишет «Пятый канал».

Отмечается, что «ремонт» сделали несколько лет назад. Мемориал падшим в боях представляет собой солдата с автоматом, тело которого приобрело изумрудный цвет. Воин стоит на розовом постаменте. Рядом расположена плита с портретами красноармейцев, также выкрашенная в зеленый. На розовых постаментах лежат разбитые плиты с именами двухсот солдат. Территорию огораживает покосившийся забор.

По словам местных жителей, власти «забросили» памятник около 10 лет назад из-за нехватки средств. Однако по данным областного следственного комитета средства на ремонт поступали.

«В результате действий обвиняемого государству причинен вред в размере 100 тыс. рублей», - сообщила изданию старший помощник по взаимодействию со СМИ нижегородского СУ СКР Юлия Склярова.

Отмечается, что краску для облагораживания памятника чиновник выделял из старых запасов, в том числе для работ на других монументах.