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Изумрудный солдат на розовом постаменте: под Новгородом судят чиновника, приказавшего покрасить памятник

15:55, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
Изумрудный солдат на розовом постаменте: под Новгородом судят чиновника, приказавшего покрасить памятник
15:55, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
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#Нижегородская область\n#Великая Отечественная Война\n#чиновники\n#памятник\n#суд.
Фото: Кадр из сюжета "Пятого канала"
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Уголовное дело возбуждено по статье о растрате.

Помра. Нижегородская область. В селе Помра Нижегородской области власти выкрасили памятник участникам Великой Отечественной войны в яркие цвета. Уголовное дело в отношении местного главы ЖКХ Вадима Волкова передано в суд, пишет «Пятый канал».

Отмечается, что «ремонт» сделали несколько лет назад. Мемориал падшим в боях представляет собой солдата с автоматом, тело которого приобрело изумрудный цвет. Воин стоит на розовом постаменте. Рядом расположена плита с портретами красноармейцев, также выкрашенная в зеленый. На розовых постаментах лежат разбитые плиты с именами двухсот солдат. Территорию огораживает покосившийся забор.

По словам местных жителей, власти «забросили» памятник около 10 лет назад из-за нехватки средств. Однако по данным областного следственного комитета средства на ремонт поступали.

«В результате действий обвиняемого государству причинен вред в размере 100 тыс. рублей», - сообщила изданию старший помощник по взаимодействию со СМИ нижегородского СУ СКР Юлия Склярова.

Отмечается, что краску для облагораживания памятника чиновник выделял из старых запасов, в том числе для работ на других монументах.  

15:55, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
113
0
#Нижегородская область\n#Великая Отечественная Война\n#чиновники\n#памятник\n#суд.

 

 

 


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