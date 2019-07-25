Неизвестные выломали барельеф Лермонтова в Кисловодске

Памятник был отреставрирован только в 2017 году.

Кисловодск. Трое неизвестных выломали из стены памятник поэту Михаилу Лермонтову. Как пишет Life, барельеф уничтожили в ночь на 24 июля.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали группу лиц из трёх человек, разбивших постамент. Барельеф был установлен в Кисловодске в 1948 году по проекту скульптора Григория Валуйского. В 2017 году памятник был отреставрирован.

Сообщается, что полиция проводит ряд мероприятий, направленных на проверку и установление личностей вандалов. Глава города Александр Курбатов взял дело под личный контроль, поскольку Лермонтов, по его словам, является для города «не просто великим поэтом, а частью самой истории курорта».

Первоначальный вид памятника (Фото: stv24.tv)