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Неизвестные выломали барельеф Лермонтова в Кисловодске

13:40, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Неизвестные выломали барельеф Лермонтова в Кисловодске
13:40, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
419
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#вандализм\n#Лермонтов\n#городская среда\n#памятники\n#Ставрополье\n#парки
Фото: stv24.tv
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Памятник был отреставрирован только в 2017 году.

Кисловодск. Трое неизвестных выломали из стены памятник поэту Михаилу Лермонтову. Как пишет Life, барельеф уничтожили в ночь на 24 июля.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали группу лиц из трёх человек, разбивших постамент. Барельеф был установлен в Кисловодске в 1948 году по проекту скульптора Григория Валуйского. В 2017 году памятник был отреставрирован.

Сообщается, что полиция проводит ряд мероприятий, направленных на проверку и установление личностей вандалов. Глава города Александр Курбатов взял дело под личный контроль, поскольку Лермонтов, по его словам, является для города «не просто великим поэтом, а частью самой истории курорта».

лермон 2.jpg

Первоначальный вид памятника (Фото: stv24.tv)

13:40, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
419
0
#вандализм\n#Лермонтов\n#городская среда\n#памятники\n#Ставрополье\n#парки

 

 

 


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