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      Замдиректора Эрмитажа отправили под домашний арест

      12:30, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      12:30, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      106
      0
      #Эрмитаж\n#преступления\n#мошенничество\n#суд
      Фото: commons.wikimedia.org
      106
      0

      Михаила Новикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

      Москва. Лефортовский суд Москвы утвердил домашний арест замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова на 2 месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ), пишет «Интерфакс».

      Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова отмечает: «Постановлением Лефортовского суда Москвы от 28 марта в отношении заместителя директора ФГБ УК (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры - ИФ) «Государственный Эрмитаж» Новикова Михаила Ивановича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего до 23 мая 2017 года».

      Новиков может обжаловать постановление в течение 3 суток с момента его оглашения.

      Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артема Новикова задержали 28 марта, но впоследствии отпустили. 

      12:30, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      106
      0
      #Эрмитаж\n#преступления\n#мошенничество\n#суд
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