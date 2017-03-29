Замдиректора Эрмитажа отправили под домашний арест

Михаила Новикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Москва. Лефортовский суд Москвы утвердил домашний арест замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова на 2 месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ), пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова отмечает: «Постановлением Лефортовского суда Москвы от 28 марта в отношении заместителя директора ФГБ УК (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры - ИФ) «Государственный Эрмитаж» Новикова Михаила Ивановича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего до 23 мая 2017 года».

Новиков может обжаловать постановление в течение 3 суток с момента его оглашения.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артема Новикова задержали 28 марта, но впоследствии отпустили.