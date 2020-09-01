Россияне назвали самые нелюбимые школьные предметы

Первое место по отрицательным отзывам заняла химия.



Москва. В преддверии Дня знаний социологи одного из сайтов по поиску работы провели опрос среди своих подписчиков на тему самых нелюбимых школьных предметов. Выяснилось, что тяжелее всего россиянам даются естественные и точные науки, сообщает телеканал «МИР24».

На вопросы сайта ответили более 4,5 тыс. взрослых граждан. 26% из них признались, что особенно ненавидели химию. 22% опрошенных сохранили негативные воспоминания о математике, алгебре и геометрии. Проблемы с физикой были у 21% россиян. С иностранными языками плохо справлялись 13% наших сограждан. 12% получали плохие оценки по гуманитарным предметам. 11% не дружили с физкультурой.

В то же время большинство опрошенных любили мировую художественную культуру, литературу, географию, русский язык, биологию, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатику.

Однако, вне зависимости от личных симпатий и антипатий, самыми важными и нужными предметами в школе россияне признали русский язык (61%) и математику (59%). Иностранные языки необходимейшими из дисциплин считают 38% респондентов. 26% опрошенных поставили на первое место по важности обществознание, 17% - литературу, 15% - информатику, а физику - 14%.