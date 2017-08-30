ВЦИОМ: собрать ребенка в школу в России стало дешевле на 14%

В среднем учебники и экипировка обошлись в 12,7 тысяч рублей.

Москва. Россиян опросили об их расходах на сборы детей в школу. Результат оказался неожиданным - по данным ВЦИОМ, затраты стали меньше на 14% по сравнению с прошлогодними. Причем и в 2016 году сборы обошлись дешевле, чем в 2015.

В целом на учебники, канцтовары и прочую экипировку родителям пришлось в конце лета выложить по 12 745 рублей на ребенка. Расходы снизились по всем позициям, кроме обуви и одежды.

Также в этом году отмечается резкое сокращение взносов на различные нужды школы и класса. Эти сборы традиционно вызывают много нареканий со стороны родителей. Нынче на эти цели в среднем по России учебные заведения собирают 649 рублей – вдвое ниже, чем годом ранее. 60% опрошенных заявили, что незаконных с их точки зрения требований денег со стороны администраций школ в этом году не было.

Из того, что подорожало, следует отметить сменную обувь и школьную форму. На одного ребенка этих товаров необходимо было купить в среднем на 6,4 тысячи рублей (на полторы тысячи больше, чем в прошлом году).

В то же время 1200 рублей было потрачено на учебники (снижение на 700 рублей по сравнению с 2016 годом, и на 1900 рублей – по сравнению с 2015 годом).

Кстати, максимальные средние расходы на подготовку к школе были отмечены в 2015 году - 20 026 рублей.