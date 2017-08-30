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      ВЦИОМ: собрать ребенка в школу в России стало дешевле на 14%

      14:57, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:57, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      60
      0
      #дети\n#образование\n#школа\n#родители\n#сбор денег\n#одежда\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      60
      0

      В среднем учебники и экипировка обошлись в 12,7 тысяч рублей.  

      Москва. Россиян опросили об их расходах на сборы детей в школу. Результат оказался неожиданным - по данным ВЦИОМ, затраты стали меньше на 14% по сравнению с прошлогодними. Причем и в 2016 году сборы обошлись дешевле, чем в 2015.  

      В целом на учебники, канцтовары и прочую экипировку родителям пришлось в конце лета выложить по 12 745 рублей на ребенка. Расходы снизились по всем позициям, кроме обуви и одежды.  

      Также в этом году отмечается резкое сокращение взносов на различные нужды школы и класса. Эти сборы традиционно вызывают много нареканий со стороны родителей. Нынче на эти цели в среднем по России учебные заведения собирают 649 рублей – вдвое ниже, чем годом ранее. 60% опрошенных заявили, что незаконных с их точки зрения требований денег со стороны администраций школ в этом году не было.  

      Из того, что подорожало, следует отметить сменную обувь и школьную форму. На одного ребенка этих товаров необходимо было купить в среднем на 6,4 тысячи рублей (на полторы тысячи больше, чем в прошлом году).  

      В то же время 1200 рублей было потрачено на учебники (снижение на 700 рублей по сравнению с 2016 годом, и на 1900 рублей – по сравнению с 2015 годом).  

      Кстати, максимальные средние расходы на подготовку к школе были отмечены в 2015 году - 20 026 рублей.

      14:57, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      60
      0
      #дети\n#образование\n#школа\n#родители\n#сбор денег\n#одежда\n#финансы и деньги

       

       

       

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