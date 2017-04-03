В российских школах проведут уроки памяти Евтушенко

Поэт ушел из жизни 1 апреля 2017 года.

Москва. Министерство образования и науки России поддержало идею проведения в российских школах уроков памяти поэта Евгения Евтушенко. Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева, пишет «Интерфакс».

«Ушел из жизни великий поэт Евтушенко, и мне очень приятно, что московские учителя обратились с просьбой - и эта просьба, безусловно, поддержана - о том, чтобы провести в московских школах, - и я думаю, уроки будут проведены во всех школах - уроки Евтушенко», - сообщила министр на заседании коллегии Минобрнауки 3 апреля.

По мнению Васильевой, поэт творил в самые значимые периоды истории России, поэтому Минобрнауки отмечает важность проведения таких уроков. «Это не только гражданская позиция - эта позиция человеческая, и мы, конечно, благодарим за эту инициативу», - добавила она.

1 апреля Евгения Евтушенко госпитализировали в одну из больниц Ростова-на-Дону. Спустя несколько часов он ушел из жизни. Поэту было 84 года. Причиной смерти Евтушенко стал ранее диагностированный рак «в необратимой форме».