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      В российских школах проведут уроки памяти Евтушенко

      13:52, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:52, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      87
      0
      #литература\n#стихи\n#школы\n#школьники
      Фото: peoples.ru
      87
      0

      Поэт ушел из жизни 1 апреля 2017 года.

      Москва. Министерство образования и науки России поддержало идею проведения в российских школах уроков памяти поэта Евгения Евтушенко. Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева, пишет «Интерфакс».

      «Ушел из жизни великий поэт Евтушенко, и мне очень приятно, что московские учителя обратились с просьбой - и эта просьба, безусловно, поддержана - о том, чтобы провести в московских школах, - и я думаю, уроки будут проведены во всех школах - уроки Евтушенко», - сообщила министр на заседании коллегии Минобрнауки 3 апреля.

      По мнению Васильевой, поэт творил в самые значимые периоды истории России, поэтому Минобрнауки отмечает важность проведения таких уроков. «Это не только гражданская позиция - эта позиция человеческая, и мы, конечно, благодарим за эту инициативу», - добавила она.

      1 апреля Евгения Евтушенко госпитализировали в одну из больниц Ростова-на-Дону. Спустя несколько часов он ушел из жизни. Поэту было 84 года. Причиной смерти Евтушенко стал ранее диагностированный рак «в необратимой форме».

      13:52, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      87
      0
      #литература\n#стихи\n#школы\n#школьники
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