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Российский оскаровский комитет приостановил свою деятельность

13:18, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Российский оскаровский комитет приостановил свою деятельность
13:18, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#культура\n#кино\n#Россия\n#США\n#российское кино\n#премии\n#Оскар
Фото: pxhere.com
86
0

Фильмы из нашей страны не будут выдвинуты на соискание американской кинопремии.

Москва. Фильмы российских режиссеров в текущем году не будут выдвинуты на соискание самой знаменитой американской кинопремии. Деятельность Российского оскаровского комитета приостановлена, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Агентству об этом рассказал представитель комитета, продюсер Федор Попов. 

Ранее Россия ежегодно выдвигала картины на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Попов пояснил, что в ситуации, когда российская культура подвергается на Западе гонениям и запретам, попытки получить американскую кинопремию выглядели бы неуместно.

Напомним, 95-я церемония вручения «Оскаров» прошла в марте 2023 года в Лос-Анджелесе. 

13:18, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#культура\n#кино\n#Россия\n#США\n#российское кино\n#премии\n#Оскар