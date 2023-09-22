Российский оскаровский комитет приостановил свою деятельность

Москва. Фильмы российских режиссеров в текущем году не будут выдвинуты на соискание самой знаменитой американской кинопремии. Деятельность Российского оскаровского комитета приостановлена, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Агентству об этом рассказал представитель комитета, продюсер Федор Попов.

Ранее Россия ежегодно выдвигала картины на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Попов пояснил, что в ситуации, когда российская культура подвергается на Западе гонениям и запретам, попытки получить американскую кинопремию выглядели бы неуместно.

Напомним, 95-я церемония вручения «Оскаров» прошла в марте 2023 года в Лос-Анджелесе.