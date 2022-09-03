Михаил Шуфутинский «перевернул календарь» вместе с Егором Кридом

Москва. В сети интернет появился ремейк популярной песни патриарха российского шансона Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Он исполнил её вместе с молодым рэпером Егором Кридом.

По сюжету клипа, Михаил Захарович является мафиозным боссом, который приказывает похоронить заживо возлюбленного своей дочери: «Я твой друг, ты мой враг. Как же так всё у нас с тобой?». Роль бунтаря «Ромео» исполняет Егор Крид, начиная свой речитатив из пространства фанерного гроба.

Напомним, песню «Третье сентября» Михаил Шуфутинский исполнил впервые в 1993 году. Автором слов является Игорь Николаев, автором музыки — Игорь Крутой. В 2011 году в ВК-паблике МДК появилась картинка с изображением американского рэпера Рика Росса, сопровождаемая цитатой из припева песни Шуфутинского. Сам Росс внешне похож на шансонье.

В сентябре 2013 года в российском сегменте интернета картинки с цитатами превратили «Третье сентября» в интернет-мем.