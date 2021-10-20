У Сергея Безрукова диагностировали COVID-19

Актер извинился за перенос ряда спектаклей.



Москва. Стало известно о заражении коронавирусом известного актера театра и кино, народного артиста России Сергея Безрукова. Об уходе на больничный он сам сообщил поклонникам на своей странице в Instagram.

Артист предположил, что его иммунитет не выдержал перегрузок от репетиций, премьер и съемок. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

Также Безруков рассказал, что воспользуется неожиданным досугом, чтобы отдохнуть и перечитать любимые книги.

Кроме того, актер сообщил театралам, что ряд спектаклей с его участием перенесли на другие даты.