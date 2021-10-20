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У Сергея Безрукова диагностировали COVID-19

10:09, 20 октября, 2021
Евгений Кандаков
У Сергея Безрукова диагностировали COVID-19
10:09, 20 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#коронавирус\n#здоровье\n#культура\n#театр\n#кино\n#знаменитости\n#артисты\n#актеры\n#Сергей Безруков
Фото: instagram.com/s_bezrukov
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Актер извинился за перенос ряда спектаклей.

Москва. Стало известно о заражении коронавирусом известного актера театра и кино, народного артиста России Сергея Безрукова. Об уходе на больничный он сам сообщил поклонникам на своей странице в Instagram.

Артист предположил, что его иммунитет не выдержал перегрузок от репетиций, премьер и съемок. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

Также Безруков рассказал, что воспользуется неожиданным досугом, чтобы отдохнуть и перечитать любимые книги.

Кроме того, актер сообщил театралам, что ряд спектаклей с его участием перенесли на другие даты.

10:09, 20 октября, 2021
Евгений Кандаков
180
0
#коронавирус\n#здоровье\n#культура\n#театр\n#кино\n#знаменитости\n#артисты\n#актеры\n#Сергей Безруков
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