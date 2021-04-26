Главные награды кинопремии «Ника» вручили Андрею Кончаловскому

Картина «Дорогие товарищи!» признана лучшим фильмом 2020 года.

Москва. В Москве состоялось вручение ежегодной кинопремии «Ника». По мнению жюри Национальной премии кинематографических искусств и наук, лучшим игровым фильмом 2020 года стала картина «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского, передает «Интерфакс». Также фильм удостоен награды за лучшую режиссуру.

На приз в номинации «Лучший игровой фильм» также выдвигались «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Китобой» Филиппа Юрьева и «Пугало» Дмитрия Давыдова.

«Я благодарю мою музу, актрису, без которой этот проект я даже не задумывал, Юлию Высоцкую», - сказал Кончаловский, получая награду.

Напомним, вручение премии «Ника» за 2019 год в связи с пандемией откладывалось дважды. Позже организаторы решили, что на нынешней церемонии будут названы победители за последние 2 года.

По версии оргкомитета «Ники» лучшей игровой кинокартиной 2019 года стал фильм «Француз» режиссера Андрея Смирнова. Кроме того, он удостоен главной премии как лучший режиссер.

Справка: кинопремия «Ника» была учреждена Секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1987 году. С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех направлений кинопроизводства. Победителям в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.