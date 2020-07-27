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Тимати покинул лейбл Black Star

19:03, 27 июля, 2020
Евгений Кандаков
Тимати покинул лейбл Black Star
19:03, 27 июля, 2020
Евгений Кандаков
171
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#культура\n#бизнес\n#музыка\n#Тимати\n#бренд\n#музыканты
Фото: instagram.com/timatiofficial
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За 20 лет проект превратился в разветвленный зонтичный бренд, включающий в себя не только музыкальные направления.

Москва. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) вышел из лейбла Black Star. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Instagram.

По словам Тимати, его миссия в ООО «Музыкальный Лейбл Блэк Стар» подошла к концу. Также он отметил, что решение было одобрено партнерами, с которыми за 20 с лишним лет был создан успешный «зонтичный» бренд.

В итоге лейбл эволюционирует в сторону большого бизнеса со сложной бюрократией, тогда как сам Тимати хотел бы видеть свое детище более близким к проектам Илона Маска. Так рэпер объяснил в Инстаграме причину ухода из Black Star.

В рамках раздела общего имущества партнеры Тимати отдали ему барбершоп и тату-салон 13 by Black Star, а также компании 13 Beauty by Black Star и Black Star Fitness. Кроме того, у музыканта остались учредительские доли в Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash. К остальным фирмам, а также артистам, работающим под брендом Black Star, Тимур Юнусов больше не имеет отношения.

19:03, 27 июля, 2020
Евгений Кандаков
171
0
#культура\n#бизнес\n#музыка\n#Тимати\n#бренд\n#музыканты

 

 

 


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