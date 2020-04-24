Скульптуру маршала Жукова отреставрировали и вернули на Манежную площадь

В марте его пытались заменить временным вариантом, отличавшимся от оригинала.



Москва. Конную статую маршала Советского Союза Георгия Жукова вновь установили на Манежной площади после реставрации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Скульптуру сняли с постамента и увезли в мастерскую 20 марта, заменив на специально изготовленный временный вариант. Он отличался от оригинала положением рук: одной маршал отдавал честь, другой придерживал поводья коня, который, в свою очередь, держал приподнятой одну ногу. В изначальном варианте все конечности животного были опущены. Однако вскоре выяснилось, что постамент тоже требует реставрации, и «временного» полководца убрали.

Напомним, монумент был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года в честь полувекового юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Авторы - скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Скульптура изображает маршала Георгия Жукова, принимающего Парад Победы 24 июня 1945 года.