Волочкова решила судиться с Большим театром за свою пенсию

Балерины выходят на заслуженный отдых с 38 лет.



Москва. Большой театр не платит пенсию Анастасии Волочковой. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Балерина рассказала изданию, что не работает в Большом с 2003 года, и администрация театра согласна официально отправить ее на заслуженный отдых, но от выплаты пенсии всячески уклоняется.

Отметим, балерины, с учетом специфики профессии, на пенсию выходят рано, в 38 лет.

Волочкова заявила, что театр до сих пор не вернул ей трудовую книжку. Она намерена требовать пенсии через суд и уже обратилась к адвокату. Размер пенсии балерину волнует мало, она желает просто добиться соблюдения своих прав.

Напомним, в 2003 году Анастасию Волочкову со скандалом уволили из Большого театра под предлогом ее якобы слишком большого роста и веса. Впоследствии она судилась с администрацией учреждения и выиграла, но в труппу уже не вернулась.