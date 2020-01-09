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Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России

15:51, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
15:51, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
187
0
#дети\n#культура\n#кино\n#кинематограф\n#артисты
Фото: скриншот телефильма "Гостья из будущего"
187
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Продюсер фантастической ленты обещает удивить зрителей современными спецэффектами.

Москва. Популярный в СССР сериал «Гостья из будущего» получит новую жизнь. Фильм решили переснять создатели современных фантастических блокбастеров «Притяжение» и «Вторжение», сообщают «Известия» со ссылкой на Filmz.ru.

Как рассказал порталу один из продюсеров фантастической дилогии Михаил Врубель, картина уже запущена в работу. Он пояснил, что новое прочтение повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» (именно она легла в основу сценария «Гостьи из будущего») будет снято на новом техническом уровне, с использованием спецэффектов, которыми не могли располагать советские кинематографисты.

Когда лента выйдет на экраны, продюсер не уточнил.

Напомним, пятисерийный фантастический телефильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» был снят на киностудии имени Горького в 1984 году.

15:51, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
187
0
#дети\n#культура\n#кино\n#кинематограф\n#артисты

 

 

 


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