Россияне назвали актеров, музыкантов и литераторов 2019 года

Среди писателей опрошенные чаще всего упоминали Пушкина.

Москва. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил жителей страны о том, кого из деятелей культуры они ценят больше всего. В частности, респондентам предлагалось назвать актеров, музыкантов и литераторов.

Актером 2019 года по данным опроса стал Александр Петров, исполнивший заглавную роль в сериале «Гоголь». Лишь слегка уступил ему в популярности Александр Хабенский. Также среди любимых артистов многие назвали Алису Фрейндлих, Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова.

Музыкантом года россияне назвали Филиппа Киркорова, и почти такой же результат показал пианист Денис Мацуев.

Среди литераторов чаще всего респонденты вспоминали Александра Пушкина, следом идут Дарья Донцова, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.