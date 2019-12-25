Продюсер назвал самых дорогостоящих российских артистов на корпоративах

Гонорар одного из музыкантов составляет якобы 15 млн рублей за выступление.

Москва. Стали известны имена наиболее популярных представителей российской эстрады, выступающих на новогодних корпоративах. Об этом продюсер Евгений Морозов рассказал «Московскому комсомольцу», пишет Газета.ру.

По словам эксперта, дороже всего обойдется пригласить Юрия Антонова. 74-летний ветеран советской эстрады берет за свой визит на корпоратив не менее 15 млн рублей, но соглашается петь за эти деньги не перед каждым заказчиком.

«Все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести. Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом», - рассказал Евгений Морозов.

Далее в списке получателей самых больших гонораров фигурируют имена Григория Лепса, Валерия Меладзе, Лолиты Милявской, Димы Билана и Леонида Агутина. По словам продюсера, им платят скромнее, но тоже очень крупные суммы. Кстати, один артист за новогодний вечер может выступить на нескольких корпоративах.