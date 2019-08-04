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«Союзмультфильм» предложил работы автору мемов по «Игре престолов»

19:05, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
«Союзмультфильм» предложил работы автору мемов по «Игре престолов»
19:05, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
263
0
#Москва\n#художники\n#Союзмультфильм\n#Игра престолов\n#мультфильмы
263
0

Художник Прокопий Уляшов живёт в Сыктывкаре.

Москва. Художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову предложили работу на «Союзмультфильме» после публикации изображений героев советских мультфильмов в образах персонажей «Игры престолов». Об этом написали «Известия».

Как рассказала «РИА Новости» председатель правления студии Юлиана Слащева, он может выйти на работу уже в сентябре. По её словам, художнику предложили работу в Москве, на должности специалиста по продвижению.

«После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в «Союзмультфильм», — сказала Слащева.

Уляшов опубликовал подборку на своей странице в соцсетях. Так, Чебурашка в исполнении автора примерил на себя роль Дейенерис Таргариен с драконом Геной. Художник также изобразил Зайца и Волка из «Ну, погоди!» в образах Арьи Старк и Сандора Клигана, Малыш и Карлсон превратились в Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера, Винни Пух стал Сэмвеллом Тарли, Пятачок — Джоном Сноу.


19:05, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
263
0
#Москва\n#художники\n#Союзмультфильм\n#Игра престолов\n#мультфильмы

 

 

 


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