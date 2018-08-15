В возрасте 80 лет умер писатель Эдуард Успенский

Деятели культуры России выразили свои соболезнования семье и близким драматурга.

Пучково. Московская область. В возрасте 80 лет умер писатель, драматург, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский. Как пишут «Известия», это произошло 14 августа в частном доме в деревне Пучково.

Смерть друга подтвердил бард Григорий Гладков. Он сказал, что Успенский всю жизнь был примером честности.

Возможно, в Москве появится памятник драматургу. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям России Евгений Герасимов.

Актер Александр Панкратов-Черный сказал, что смерть Успенского – это колоссальная потеря, отметив, что теперь «стало меньше детства».

Член экспертного совета Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру» Шамиль Идиатуллин назвал драматурга фигурой мировой величины, что читатели осиротели после его ухода.

В iTunes, в память об авторе, звукозаписывающая компания «Мелодия» выставила аудиопостановку о Чебурашке. В «Фейсбуке» компания поблагодарила писателя за счастливое детство.

Наша справка: Советский и российский писатель Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске.

Первые его стихи опубликовала «Литературная газета». Среди его персонажей полюбившиеся всем Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, братья Колобки.Его произведение передены на более чем 25 языков мира.

9 августа писатель у себя дома потерял сознание, а его супруга вызвала скорую.