play
pause
  • $ 68.22 ↑
  • € 77.65 ↑

В возрасте 80 лет умер писатель Эдуард Успенский

09:26, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:26, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
237
0
#дети\n#культура\n#Москва\n#литература\n#великие люди\n#писатель\n#смерть.
Фото: wikipedia.org
237
0

Деятели культуры России выразили свои соболезнования семье и близким драматурга.

Пучково. Московская область. В возрасте 80 лет умер писатель, драматург, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский. Как пишут «Известия», это произошло 14 августа в частном доме в деревне Пучково.

Смерть друга подтвердил бард Григорий Гладков. Он сказал, что Успенский всю жизнь был примером честности.

Возможно, в Москве появится памятник драматургу. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям России Евгений Герасимов.

Актер Александр Панкратов-Черный сказал, что смерть Успенского – это колоссальная потеря, отметив, что теперь «стало меньше детства».

Член экспертного совета Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру» Шамиль Идиатуллин назвал драматурга фигурой мировой величины, что читатели осиротели после его ухода.

В iTunes, в память об авторе, звукозаписывающая компания «Мелодия» выставила аудиопостановку о Чебурашке. В «Фейсбуке» компания поблагодарила писателя за счастливое детство.

Наша справка:  Советский и российский писатель Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске.

Первые его стихи опубликовала «Литературная газета». Среди его персонажей полюбившиеся всем Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, братья Колобки.Его произведение передены на более чем 25 языков мира. 

9 августа писатель у себя дома потерял сознание, а его супруга вызвала скорую.

09:26, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
237
0
#дети\n#культура\n#Москва\n#литература\n#великие люди\n#писатель\n#смерть.

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
20162

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

8574
20:10, 08 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

8151
12:30, 10 августа, 2018

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

7025
09:30, 13 августа, 2018

Кандидаты на пост главы Ижевска прокомментировали заседание конкурсной комиссии

4277
19:15, 10 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
79061

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

2624
15:46, 13 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2341
12:47, 11 августа, 2018

Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

2230
14:39, 09 августа, 2018

Федеральная служба охраны подала в суд на Леонида Ярмольника

2135
17:35, 11 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
3250

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2994
16:55, 08 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2708
18:45, 08 августа, 2018

Главы пяти стран поделят Каспийское море

2271
16:48, 10 августа, 2018

Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении «Стартрека»

2201
19:51, 11 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: самые распространенные кибер-преступления и изменение в составе «Ижстали»

14 августа, 2018

Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

13 августа, 2018

В Ижевске открылся перевернуты дом

13 августа, 2018