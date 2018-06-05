Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

Министр обороны России увлекается живописью, графикой, а также резьбой по дереву.

Кызыл. Республика Тува. Министр обороны России показал землякам свою живопись, графику и резьбу по дереву. Выставка работ, выполненных Сергеем Шойгу, открылась в Национальном музее Тувы в Кызыле, сообщает RT.

В департаменте культуры Минобороны заявили, что с художественным творчеством главы ведомства широкая публика познакомится впервые.

В экспозиции представлены картины на разные темы, а также вазы, шкатулки и скульптуры из дерева. Жители и гости Кызыла смогут увидеть их до конца июня.

Напомним, министр обороны, генерал армии, Герой России Сергей Шойгу является уроженцем Тувы. Поэтому выставка открылась в столице этой республики неспроста – очевидно, это своего рода подарок Сергея Кужугетовича своим землякам.