play
pause
  • $ 61.93 ↓
  • € 72.44 ↓

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

19:08, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
19:08, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
550
0
#культура\n#Минобороны\n#Сергей Шойгу\n#выставка\n#живопись\n#художники\n#графика\n#Тува
Фото: wikimedia.org
550
0

Министр обороны России увлекается живописью, графикой, а также резьбой по дереву.  

Кызыл. Республика Тува. Министр обороны России показал землякам свою живопись, графику и резьбу по дереву. Выставка работ, выполненных Сергеем Шойгу, открылась в Национальном музее Тувы в Кызыле, сообщает RT.

В департаменте культуры Минобороны заявили, что с художественным творчеством главы ведомства широкая публика познакомится впервые. 

В экспозиции представлены картины на разные темы, а также вазы, шкатулки и скульптуры из дерева. Жители и гости Кызыла смогут увидеть их до конца июня.

Напомним, министр обороны, генерал армии, Герой России Сергей Шойгу является уроженцем Тувы. Поэтому выставка открылась в столице этой республики неспроста – очевидно, это своего рода подарок Сергея Кужугетовича своим землякам.

19:08, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
550
0
#культура\n#Минобороны\n#Сергей Шойгу\n#выставка\n#живопись\n#художники\n#графика\n#Тува

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
6547

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

12054
14:27, 31 мая, 2018

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

11071
13:43, 01 июня, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10201
17:08, 02 июня, 2018

В Удмуртии 9,5 тыс домов и 71 соцобъект остались без электричества из-за сильного ветра

9676
22:04, 30 мая, 2018

Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

16:43, 02 июня, 2018
2077

15 детей в Тольятти попали в больницу, проглотив гидрогелевые шарики

2037
18:36, 02 июня, 2018

Исполняющим обязанности губернатора ЯНАО стал Дмитрий Артюхов

2033
18:47, 29 мая, 2018

Москвич убил кошку, а кота выбросил с балкона

2033
14:23, 02 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2016
18:00, 03 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
2979

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2200
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

1937
10:30, 03 июня, 2018

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

1895
12:24, 29 мая, 2018

В Турции запретили такси Uber

1895
12:32, 02 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: «Родниковый край» и новый глава Воткинска

Центр тестирования иностранных граждан

Центр временного содержания иностранных граждан