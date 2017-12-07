Санта-Клаус из Лапландии посетит Москву в конце декабря

Новогодний волшебник приедет в столицу с официальным визитом 22 декабря.

Москва. Санта-Клаус из Лапландии посетит российскую столицу 22 декабря. Как сообщается на сайте мэра Москвы, Йоулупукки приедет с официальным визитом в качестве специального гостя фестиваля «Путешествие в Рождество».

Пообщаться и сфотографироваться с ним сможет каждый желающий. Его временной резиденцией в Москве станет Тверская площадь.

Кроме того, в качестве актера он примет участие в двух театральных постановках - «Снежной мельнице» и «Ангелах Рождества», которые пройдут с 22 по 24 декабря. На сцене компанию ему составит российский Дед Мороз.

«Санта Клаус признался, что давно мечтал сыграть в настоящем театре, но всегда был слишком занят в рождественские праздники. И мы предоставили ему такую возможность», — рассказали в организаторы фестиваля.

Отмечается, что посетить временную резиденцию Санта-Клауса взрослые и дети смогут в течение трех дней. С визитом новогодний волшебник из Лапландии будет находиться в Москве до 24 декабря. В том случае, если посетить Йоулупукки не получится, то каждый желающий сможет отправить ему письмо с пожеланиями в его официальную резиденцию на праздничной почте, которая откроет на Тверской площади.