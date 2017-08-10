Алексей Учитель планирует выдвинуть «Матильду» на премию «Оскар»

Режиссер сообщил, что хочет номинироваться в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Москва. Режиссер Алексей Учитель сообщил о желании отправить фильм «Матильда» на премию «Оскар». Как пишут Известия.ру, кинокартину планируют выдвинуть в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Однако для того, чтобы стать соискателем престижной кинопремии, создатели должны выполнить одно из главных условий – выпустить фильм в прокат до 1 октября. Именно поэтому, по словам Учителя, лента была выпущена в ограниченный прокат. Новую работу режиссера уже посмотрели на предварительных показах в Москве и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что принимать решение о выдвижении «Матильды» на престижную премию будет российский оскаровский комитет во главе с Владимиром Меньшовым.

Напомним, официальная премьера эпатажного фильма состоится 6 октября в Мариинском театре.