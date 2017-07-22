Депутат Госдумы Поклонская собрала 100 тыс подписей против фильма «Матильда»

Обращения граждан, оскорблённых картиной Алексея Учителя, она направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры России.

Москва. Депутат Госдумы Наталья Поклонская собрала 100 тыс. подписей против фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом она написала в своем Facebook.

Поклонская также направила в Генпрокуратуру, Минкультуры и МВД подписанный 37 парламентариями депутатский запрос о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией картины.

Также Поклонская направила информацию Счетной Палаты о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 млн рублей с указанием срока окончательных расчетов до 30 сентября 2017 года.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат картина выйдет 25 октября. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.