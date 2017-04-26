Рэпера Тимати госпитализировали в Москве

Врачи предложили ему пройти полное обследование у терапевта и кардиолога.

Москва. 33-летний российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов (Тимати) попал в больницу в Москве. Он пожаловался на боли, сообщает «Лайф». Врачи посоветовали пройти полное обследование у терапевта и кардиолога.

В частную столичную клинику певец сам приехал на «Гелендвагене» в сопровождении охраны.

Тимур Юнусов – заслуженный артист Чеченской Республики, выпускник «Фабрики звезд – 4», актер, продюсер, предприниматель.

В конце марта стало известно, что Тимати намерен создать футбольный клуб и футбольное агентство в Москве.