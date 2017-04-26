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      Рэпера Тимати госпитализировали в Москве

      19:11, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:11, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      53
      0
      #здоровье\n#Москва\n#Тимати\n#певцы\n#больница
      Фото: twitter.com/okmagazineru
      53
      0

      Врачи предложили ему пройти полное обследование у терапевта и кардиолога.

      Москва. 33-летний российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов (Тимати) попал в больницу в Москве. Он пожаловался на боли, сообщает «Лайф». Врачи посоветовали пройти полное обследование у терапевта и кардиолога.

      В частную столичную клинику певец сам приехал на «Гелендвагене» в сопровождении охраны.

      Тимур Юнусов – заслуженный артист Чеченской Республики, выпускник «Фабрики звезд – 4», актер, продюсер, предприниматель.

      В конце марта стало известно, что Тимати намерен создать футбольный клуб и футбольное агентство в Москве.

      19:11, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      53
      0
      #здоровье\n#Москва\n#Тимати\n#певцы\n#больница
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