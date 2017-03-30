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      У Тимати появится собственный футбольный клуб в Москве

      13:50, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      13:50, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      125
      0
      #футбол\n#Москва\n#Тимати\n#певцы
      Фото: twitter.com/NaletovStepan
      125
      0

      Стартовые вложения оцениваются в размере 10 млн рублей.

      Москва. Группа компаний Black Star рэпера Тимати намерена создать футбольный клуб и футбольное агентство в Москве. По данным «Газета.Ру», для стартовых инвестиций потребуется около 10 млн рублей.

      Соучредитель Black Star Павел Курьянов сказал, что в качестве их партнера выступает человек, имеющий лицензию Российского футбольного союза (РФС). По его словам, футбольный клуб планируется создать в течение 3-5 лет. Название пока не придумано.

      «Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не «распил» государственных денег или «откаты» от высоких зарплат игроков», - говорит соучредитель Black Star Павел Курьянов

      13:50, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      125
      0
      #футбол\n#Москва\n#Тимати\n#певцы
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