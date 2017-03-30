У Тимати появится собственный футбольный клуб в Москве

Стартовые вложения оцениваются в размере 10 млн рублей.

Москва. Группа компаний Black Star рэпера Тимати намерена создать футбольный клуб и футбольное агентство в Москве. По данным «Газета.Ру», для стартовых инвестиций потребуется около 10 млн рублей.

Соучредитель Black Star Павел Курьянов сказал, что в качестве их партнера выступает человек, имеющий лицензию Российского футбольного союза (РФС). По его словам, футбольный клуб планируется создать в течение 3-5 лет. Название пока не придумано.

«Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не «распил» государственных денег или «откаты» от высоких зарплат игроков», - говорит соучредитель Black Star Павел Курьянов