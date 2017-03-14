Он стал самым молодым исполнителем песенного конкурса.

Москва. Уроженец Москвы 17-летний Кристиан Костов представит Болгарию на Евровидении-2017. Как пишет Газета.ru, певец выступит с песней Beautiful Mess.

Костов родился 15 марта 2000 года в Москве. Отец Кристиана – болгарин, мать – из Казахстана, и как отмечается в сообщении, выбор артиста отражает тему нынешнего конкурса Celebrate Diversity («Уважайте многообразие»).

Российским зрителям Костов может быть известен по программе Первого канала «Голос. Дети»: в 2014 году он стал одним из финалистов. Его наставником был Дима Билан.

Кристиан Костов "If I ain`t got you" - СП - Голос.Дети - Сезон1

Напомним, что Россию на Евровидении-2017 представит Юлия Самойлова, вокруг участия которой в песенном конкурсе ведутся бурные споры.