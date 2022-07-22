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Из-за санкций россияне могут остаться без жвачки Orbit

13:49, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
Из-за санкций россияне могут остаться без жвачки Orbit
13:49, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#магазины\n#торговля\n#производство\n#бизнес\n#США\n#Россия\n#Евросоюз\n#санкции
Фото: pxhere.com
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Компания Mars столкнулась с проблемами при доставке основного компонента резинки.

Россия. Orbit может стать редкостью в российских магазинах. Производящая эту продукцию американская компания Mars испытывает перебои с поставками главного компонента жевательной резинки, пишет Коммерсантъ.

Как рассказали источники издания в торговых сетях, ингредиенты «застряли» в Европе из-за санкций. Речь идет о химической основе жвачки. По этой причине компания не отгружает новые партии. В результате объемы продаж Orbit через российские магазины в ближайшее время значительно сократятся.

После начала спецоперации на Украине Mars объявила о прекращении новых инвестиций в российский рынок и остановке импорта и экспорта продукции. Однако работа размещенных в России фабрик компании не прекратилась. В частности, жевательную резинку Orbit производят в Санкт-Петербурге.

13:49, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
79
0
#магазины\n#торговля\n#производство\n#бизнес\n#США\n#Россия\n#Евросоюз\n#санкции