Google вновь оштрафовали в России на многомиллиардную сумму

Москва. За повторный отказ удалить запрещенный и признанный недостоверным контент на корпорацию Google в России наложили второй оборотный штраф. Решение вынес мировой суд Таганского района Москвы, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, компания должна выплатить 21,77 млрд рублей. Решение суда в силу пока не вступило.

Напомним, в конце мая судебные приставы взыскали с ООО «Гугл» – российской дочерней компании Google – 7,7 млрд рублей. Основную часть этой суммы составили штрафы, наложенные Роскомнадзором за неудаление запрещенного контента. Также компании пришлось заплатить 0,5 млрд рублей исполнительского сбора.

А в июне в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве от ООО «Гугл».