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Google вновь оштрафовали в России на многомиллиардную сумму

17:53, 18 июля, 2022
Евгений Кандаков
Google вновь оштрафовали в России на многомиллиардную сумму
17:53, 18 июля, 2022
Евгений Кандаков
44
0
#интернет\n#штрафы\n#Роскомнадзор\n#суд\n#YouTube\n#Google
Фото: pixabay.com
44
0

Ранее российское подразделение компании обратилось в арбитраж для признания себя банкротом.

Москва. За повторный отказ удалить запрещенный и признанный недостоверным контент на корпорацию Google в России наложили второй оборотный штраф. Решение вынес мировой суд Таганского района Москвы, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, компания должна выплатить 21,77 млрд рублей. Решение суда в силу пока не вступило.

Напомним, в конце мая судебные приставы взыскали с ООО «Гугл» – российской дочерней компании Google – 7,7 млрд рублей. Основную часть этой суммы составили штрафы, наложенные Роскомнадзором за неудаление запрещенного контента. Также компании пришлось заплатить 0,5 млрд рублей исполнительского сбора.

А в июне в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве от  ООО «Гугл».

17:53, 18 июля, 2022
Евгений Кандаков
44
0
#интернет\n#штрафы\n#Роскомнадзор\n#суд\n#YouTube\n#Google