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С российского рынка уйдут замороженные овощи и фрукты марки Hortex

11:09, 15 июля, 2022
Евгений Кандаков
С российского рынка уйдут замороженные овощи и фрукты марки Hortex
11:09, 15 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#овощи\n#фрукты\n#заготовки\n#торговля\n#бизнес\n#магазины\n#Польша\n#Россия\n#санкции
Фото: pixabay.com
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Польский производитель решил присоединиться к санкциям.

Москва. Российские покупатели останутся без замороженных овощей, фруктов и ягод бренда Hortex. Польский производитель принял решение покинуть российский рынок, пишет «Интерфакс».

При этом собственник продал свое имущество в России группе компаний «Агама», торгующей рыбной продукцией.

Hortex является лидером на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в Центральной и Восточной Европе. В России 2 завода компании работают в Подмосковье и 1 – в Карелии.

В 2021 году представляющая Hortex в России компания «Ортика Фрозен Фуд» выручила 1,140 млрд рублей.

11:09, 15 июля, 2022
Евгений Кандаков
80
0
#овощи\n#фрукты\n#заготовки\n#торговля\n#бизнес\n#магазины\n#Польша\n#Россия\n#санкции