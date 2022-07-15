С российского рынка уйдут замороженные овощи и фрукты марки Hortex

Москва. Российские покупатели останутся без замороженных овощей, фруктов и ягод бренда Hortex. Польский производитель принял решение покинуть российский рынок, пишет «Интерфакс».

При этом собственник продал свое имущество в России группе компаний «Агама», торгующей рыбной продукцией.

Hortex является лидером на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в Центральной и Восточной Европе. В России 2 завода компании работают в Подмосковье и 1 – в Карелии.

В 2021 году представляющая Hortex в России компания «Ортика Фрозен Фуд» выручила 1,140 млрд рублей.