Минфин планирует увеличить минимальную цену на водку в России

Поллитровая бутылка будет стоить не менее 261 рубля.
Москва. В Минфине предложили увеличить минимальную стоимость водки в России. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на проект соответствующего приказа министерства.
Отмечается, что повышение может составить 7,4%. Оно может начать действовать с 1 января 2022 года.
Если документ вступит в силу, минимальная стоимость 1 бутылки объемом 0,5 литра составит в рознице 261 рубль. Кроме водки, предлагается повысить минимальную стоимость коньяка — на 7,6%, до 480 рублей.
Сейчас самая дешевая водка стоит 243 рубля, коньяк — 446 рублей.
Напоминаем, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью.