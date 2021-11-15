Минфин планирует увеличить минимальную цену на водку в России

Поллитровая бутылка будет стоить не менее 261 рубля.

Москва. В Минфине предложили увеличить минимальную стоимость водки в России. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на проект соответствующего приказа министерства.

Отмечается, что повышение может составить 7,4%. Оно может начать действовать с 1 января 2022 года.

Если документ вступит в силу, минимальная стоимость 1 бутылки объемом 0,5 литра составит в рознице 261 рубль. Кроме водки, предлагается повысить минимальную стоимость коньяка — на 7,6%, до 480 рублей.

Сейчас самая дешевая водка стоит 243 рубля, коньяк — 446 рублей.

Напоминаем, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью.