В Минсельхозе признали обоснованным рост цен на молочную продукцию

Причиной в ведомстве считают рост себестоимости производства.



Москва. В России вновь увеличится стоимость продукции молочного животноводства. Об этом говорится в докладе Минсельхоза, направленном в правительство, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Доклад за подписью замглавы ведомства Оксаны Лут «О ценах производителей» отражает ситуацию, сложившуюся по состоянию на 27 октября. В нем отмечается, что молочная продукция — единственная категория, в которой допускается рост цен. Причиной авторы доклада называют подорожание кормов и кормовых добавок для скота, а также топлива и упаковочных материалов, что по цепочке влечет за собой увеличение себестоимости производства.

За год по данным Минсельхоза сырое молоко у производителей подорожало на 7,7% до 27,6 руб. за 1 кг, пастеризованное — на 7,9% до 49,1 руб. за 1 кг. Цена сливочного масла выросла за то же время до 526,3 руб. за 1 кг (на 5,9%), сыра — на 4,1%, до 391,5 руб. за 1 кг.

Также в ведомстве отметили, что дополнительно на цене в ближайшее время отразятся затраты предприятий переработки на обязательную маркировку молочной продукции со сроком годности более 40 суток. Это ультрапастеризованное и стерилизованное молоко, сливки, сухое и сгущенное молоко, масло и десерты. Требование маркировать такие товары ввели с 1 сентября 2021 года. Масштаб предстоящего подорожания в докладе не указан.

В пресс-службе министерства изданию пояснили, что производители в течение года старались не допустить взрывного подорожания, но возможности предприятий не безграничны.

Чтобы смягчить рост цен на молочную продукцию, ведомство предлагает направить на поддержку предприятий животноводства 10 млрд руб., которые поступят в бюджет в 2021 году от экспортной пошлины на зерновые.