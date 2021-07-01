Путин подписал закон, заставляющий крупные IT-компании открывать филиалы в России

Под действие документа подпадают Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Википедия и ряд других ресурсов.



Москва. Зарубежные IT-компании с суточной аудиторией от 0,5 млн пользователей в России должны открыть свои филиалы или представительства в нашей стране. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, пишет RT.

Созданные в России юрлица зарубежных IT-гигантов будут представлять интересы указанных корпораций, а также работать с претензиями Роскомнадзора, если такие появятся. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

По данным «Интерфакса», под действие закона могут подпасть такие компании, как Google, Bing, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, Telegram, Gmail, Amazon, Aliexpress, Википедия и ряд других – всего порядка 20 ресурсов.

Напомним, ранее Роскомнадзор не раз требовал от соцсетей, в частности, Facebook и Twitter, удалять запрещенный в России контент. После того, как не реагировавшему на эти призывы «Твиттеру» замедлили трафик, компания пошла на сотрудничество с регулятором.