В России установили единую минимальную цену на сигареты

Табачная продукция, произведенная или ввезенная до 1 апреля, может продаваться дешевле.



Москва. С 1 апреля в России вводится единая минимальная цена на табачные изделия. Как пишет «Интерфакс», ее будет рассчитывать Минсельхоз.

В частности, с 1 апреля по 31 декабря 2021 года пачка сигарет должна будет стоить не менее 108 рублей. Такую сумму назвали в ведомстве.

При этом речь идет только о тех табачных изделиях, которые будут произведены или ввезены в Россию после 1 апреля. Все, что не относится к этой категории, может продаваться дешевле до 1 июля текущего года.

Агентство отмечает, что до недавнего времени минимальная розничная цена на сигареты составляла 75% от максимальной розничной цены.

Сейчас единая минимальная цена рассчитывается на основе ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

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