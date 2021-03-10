Мигрантка из семьи бразильских староверов открыла сыроварню в Приамурье

Продукцию будут выпускать в том числе на полученном по госпрограмме «дальневосточном гектаре».



Волково. Амурская область. Производство сыра и другой молочной продукции открылось в селе Волково Благовещенского района Амурской области. Как сообщает пресс-служба Минимущества региона, бизнес создала бывшая жительница Бразилии.

Агриппина Ануфриев-Егорофф происходит из семьи старообрядцев, приехала в Россию из Южной Америки в 2018 году по программе переселения соотечественников. В Бразилии ее семья, кстати, тоже варила сыры.

В Амурской области Агриппина в числе первых получила «дальневосточный гектар» по известной госпрограмме. Дом и два земельных участка в селе Волково она приобрела по программе льготной ипотеки, полученной в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Для обустройства производства потребовался банковский кредит, но основательница бизнеса не сомневается, что со временем его закроет.

В день сыроварня может переработать до полутонны молока. Здесь будут выпускать три вида моцареллы, сметану и творог. В дальнейшем ассортимент предполагается расширить за счет новых сортов, в том числе – произведенных по оригинальной рецептуре. Туристы могут попробовать продукцию в дегустационном зале, также им готовы показать весь процесс производства.