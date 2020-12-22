Путин предостерег нефтяников от попыток «хулиганить» с ценами на бензин

О ситуации на топливном рынке президенту доложил вице-премьер Александр Новак.



Москва. Президент России потребовал от руководителей нефтяных компаний не «хулиганить» с ценами на горючее. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О стоимости топлива Владимир Путин говорил на встрече с курирующим ТЭК вице-премьером Александром Новаком. Зампред правительства представил главе государства прогноз по ситуации на рынке нефтепродуктов к концу 2020 года.

В частности, Новак отметил, что цены на дизельное топливо в текущем году стоят практически на месте, а общий рост с января составил всего 1,7%. Это происходит на фоне значительных колебаний на мировом нефтяном рынке, подчеркнул вице-премьер.

По его словам, держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции позволяет механизм, который был разработан ранее по поручению президента.

«Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно 50–55 долларов за баррель», - объяснил Александр Новак.

Вице-премьер пообещал, что цены на бензин и дизельное топливо и далее будут поддерживаться на разумном уровне. Что же касается авиакеросина, то, по сравнению с 2019 годом, в России он даже подешевел на 19-20%.

Владимир Путин в ответ заметил, что от государственной политики по ценообразованию не должны страдать предприятия нефтеперерабатывающей отрасли.

«Но и с потребителями нельзя хулиганить», - подчеркнул президент. Также он заявил, что работа с нефтяниками ведется постоянно, механизм отлажен и поможет сгладить ситуацию в случае неожиданных изменений на рынке.