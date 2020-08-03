Россия разорвет соглашение об отказе от двойного налогообложения с Республикой Кипр

В 2019 году туда было выведено почти 2 трлн рублей.



Москва. Российский Минфин объявил о начале процесса денонсации соглашения с Республикой Кипр, позволявшего избегать двойного налогообложения. Как сообщает пресс-служба ведомства, это делается с целью реализации поручения Владимира Путина от 25 марта.

Напомним, тогда глава государства заявил, что все выплаты доходов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться налогом не менее 15%, как это делается в настоящее время с зарубежными фирмами. Для этого президент потребовал изменить соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Начать Путин поручил с тех государств, через которые проходят наиболее крупные финансовые потоки из России. Вырученные в результате деньги президент распорядился направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

Согласно существующему налоговому соглашению с Кипром, ставку при выплате дивидендов на территории островного государства можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%. Это в 2 с лишним раза меньше, чем в России (13-15%), что создает чрезвычайно выгодные условия для вывода средств за рубеж.

В связи с этим российское министерство финансов предложило коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам. К диалогу там подключились, но пытались максимально размыть эффект от предложения различными исключениями из правил.

Принимая во внимание тесные экономические и культурные связи между двумя государствами, Россия предложила оперативно (в течение недели) провести очные переговоры на Кипре с тем, чтобы принять взаимоприемлемое решение. Однако власти островного государства данную идею не поддержали.

В таких условиях российская сторона не видит иного выхода, как приступить к внесению в Госдуму проекта федерального закона о денонсации соответствующего международного соглашения, заявили в пресс-службе Минфина.

Кстати, по подсчетам ведомства, только в 2018 году из России в Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году - более 1,9 трлн.