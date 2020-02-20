Татьяна Бакальчук потеснила Елену Батурину на вершине списка Forbes

Состояние хозяйки популярного интернет-магазина составило по версии Forbes 1,4 млрд долларов.



Москва. Владелица компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина лишилась звания самой богатой женщиной России. С первой позиции в рейтинге состоятельных дам ее потеснила владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, пишет RT со ссылкой на Forbes.

По подсчетам издания, капитал Бакальчук составляет сейчас 1,4 млрд долларов США. В результате ей наконец-то удалось обогнать бессменного лидера прошлых лет Елену Батурину.

Напомним, миллиардершей Татьяна Бакальчук стала год назад. Компанию Wildberries она основала совместно с мужем в 2004 году.